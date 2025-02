Ljubljana, 11. februarja - Zaznamujemo mednarodni dan številke 112, ki je enotna evropska številka za klic v sili. Zaposleni v centrih za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so ravno pred enim letom napovedali stavko, ki še traja. Dispečerji 112, vstopna točka za intervencije, namreč niso enako obravnavani kot operaterji v zdravstvu in gasilstvu.