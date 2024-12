Sindikati na področju obrambe začeli pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe

Ljubljana, 19. decembra - Predstavniki vseh štirih sindikatov na obrambnem področju in predstavniki ministrstva za obrambo so se danes sestali na prvem krogu pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe za obrambo, zaščito in reševanje, so sporočili z ministrstva za obrambo. Sindikati so začetek pogajanj o kolektivni pogodbi označili kot zgodovinska.