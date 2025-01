Dispečerji v centrih za obveščanje po 11 mesecih še vedno v stavki

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 14. januarja - Operaterji na številki 112 so februarja lani začeli stavko, ki po 11 mesecih še traja. Njihova delovna mesta so po novem opredeljena kot delovna mesta dispečerjev v centrih za obveščanje, hkrati se tudi njim s plačno reformo izboljšujejo plače. A opozarjajo, da še vedno niso obravnavani enako kot dispečerji v zdravstvu in gasilstvu.