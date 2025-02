Predstavnik dijaških organizacij z ministrom o razmerah v šolstvu

Ljubljana, 7. februarja - Predstavniki Dijaške organizacije Slovenije (DOS) in Dijaške skupnosti Celje bodo na današnjem sestanku z ministrom za izobraževanje Vinkom Logajem spregovorili o aktualnih razmerah v šolstvu. Med drugimi bodo izpostavili stagniranje šolskega sistema ter nepripravljenosti na grožnje in nesreče, so sporočili iz dijaških organizacij.