Na posvetu o prihodnosti šolstva pozdravili zakonske spremembe financiranja izobraževanja

Ljubljana, 6. februarja - Na delovnem posvetu o prihodnosti slovenskega šolstva so navzoči pozdravili spremembe, ki jih prinaša predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predvsem to, da bo financiranje razvoja zakonsko vezano na BDP. Izrazili so tudi nekaj pomislekov, predvsem glede sprememb pri imenovanju ravnateljev.