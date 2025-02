Vlada o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 6. februarja - Vlada bo obravnavala predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naj bi zagotovila razvoj in višjo kakovost vzgoje in izobraževanja. Pred sejo vlade bodo o noveli razpravljali še na posvetu o prihodnosti slovenskega šolstva. Udeležili se ga bodo tudi premier ter šolski in finančni minister.