Na predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja prispelo približno 40 pripomb

Ljubljana, 6. junija - Na predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je bil v javni obravnavi do konca maja, je po navedbah ministrstva za vzgojo in izobraževanje prispelo približno 40 pripomb. Ministrstvo bo pripombe preučilo, posodobilo predlog zakona in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje, so sporočili za STA.