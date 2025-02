Disney kljub padcu naročnikov z višjim četrtletnim dobičkom

Washington, 5. februarja - Ameriški konglomerat zabavne in medijske industrije Disney je v zadnjem četrtletju lani na medletni ravni zabeležil rast dobička in prihodkov, čeprav se je število njihovih naročnikov zmanjšalo. Družba je rezultate pripisala višji naročnini in uspehu animiranega filma Moana 2, medtem ko je orkan v ZDA zmanjšal prihodke zabaviščnih parkov.