Disney World prvič po letu 2018 zvišuje cene

San Francisco, 3. marca - Več kot pet let od zadnjega dviga cen so v zabaviščnem kompleksu Walt Disney World na Floridi napovedali podražitev vstopnine. Za najcenejši enodnevni obisk parka bo treba od leta 2025 odšteti 119 dolarjev brez davka. Letos še velja cena 109 dolarjev, na kolikor so jo določili konec leta 2018.