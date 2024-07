Množičen protest v Disneyjevih parkih v Kaliforniji

Anaheim, 18. julija - V sredo je protestiralo na stotine zaposlenih v ameriškem medijskem in zabaviščnem velikanu Disney. Na dogodku pred znamenitimi tematskimi parki v zvezni državi Kalifornija so ob zahtevah po zvišanju plač zažugali s stavko in opozorili na protisindikalne prakse podjetja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.