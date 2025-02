Fajon kritična do Trumpovega načrta o izselitvi Palestincev iz Gaze

Bejrut/Ljubljana, 5. februarja - Izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu Gaze in izselitvi Palestincev v sosednje države odsevajo resno ignoranco do zgodovine palestinskega ljudstva oziroma do regionalnih geopolitičnih dejstev, je danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je znova zavrnila prisilno razseljevanje Palestincev.