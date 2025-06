Ljubljana, 5. junija - Slovenija namerava okrepiti odnose s Palestino, potem ko jo je junija lani priznala kot neodvisno in samostojno državo, so danes sporočili z vlade. Memorandum v ta namen bosta strani predvidoma podpisali ob robu mednarodne konference za uresničitev rešitve dveh držav, ki bo med 17. in 20. junijem v New Yorku.