Ameriško-izraelska fundacija znova odpira centre za razdeljevanje pomoči v Gazi

Gaza, 5. junija - Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ki jo podpirata Izrael in ZDA, je danes ponovno začela razdeljevati pomoč v Gazi. Vsi centri organizacije so bili namreč v sredo zaprti, potem ko je izraelska vojska v preteklih dneh večkrat streljala na Palestince, ki so čakali na pomoč, pri čemer naj bi ubili več deset ljudi.