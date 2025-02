Hamas in Abas zavrnila Trumpov načrt o izselitvi Palestincev iz Gaze

Gaza/Ramala, 5. februarja - Hamas je danes zavrnil načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa o izselitvi Palestincev iz Gaze. Meni, da je to "recept za ustvarjanje kaosa in napetosti v regiji". Načrt sta zavrnila tudi palestinski predsednik Mahmud Abas in odposlanec pri ZN Rijad Mansur. Slednji je mednarodno skupnost pozval k spoštovanju želje Palestincev, da ostanejo v Gazi.