Z drugo polovico meseca popolna zapora dela vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo

Vipava, 4. februarja - V drugi polovici februarja bodo zaradi obnovitvenih del in gradnje protivetrne zaščite na območju Rebrnic zaprli vipavsko hitro cesto na smernem cestišču med Razdrtim in Vipavo. Zaradi zahtevne prenove bo zapora trajala nekaj več kot leto in pol. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa prek mejnega prehoda Fernetiči.