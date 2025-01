Leto 2025: Za cestno infrastrukturo več sto milijonov evrov

piše Zoja Črnilec

Ljubljana, 3. januarja - Direkcija za infrastrukturo in Dars bosta letos nadaljevala številne investicije v ceste, stekle bodo tudi nove. Direkcija bo za upravljanje in redno vzdrževanje državnih cest namenila 120,7 milijona, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo pa 311,9 milijona evrov. Dars ima za investicije v avtoceste načrtovanih 153 milijonov evrov.