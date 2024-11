Vipava/Ajdovščina, 3. novembra - Predvidoma sredi meseca bo stekla obsežnejša obnova vipavske hitre ceste, ki bo v dveh sklopih potekala do konca leta 2026. Poleg prenove cestišča med Razdrtim in pokritim vkopom Vipavski križ pri Ajdovščini bo vključevala tudi gradnjo protivetrne zaščite. Dela bodo najprej stekla na odseku med Razdrtim in Vipavo, torej čez Rebrnice.