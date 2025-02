V CD razstava Bel dim, rjav odblesk o razlikah ameriške kulture

Ljubljana, 5. februarja - V Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo danes ob 19. uri odprli fotografsko razstavo Nika Erika Neubauerja z naslovom Bel dim, rjav odblesk. Samostojna razstava predstavlja fotografije, ki jih je Neubauer posnel med bivanjem v ameriškem New Yorku, opozarja pa na tamkajšnje družbene in kulturne razlike. Na ogled bo do 21. aprila.