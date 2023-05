Muzej novejše zgodovine z razstavo protestnih fotografij Nika Erika Neubauerja

Ljubljana, 9. maja - V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije bodo drevi odprli fotografsko razstavo Nika Erika Neubauerja z naslovom Kje je after?. Postavitev odstira bežen pogled v številčno obsežno serijo protestnih fotografij, ki jih je fotograf posnel med majem 2020 in aprilom 2022, so zapisali v muzeju.