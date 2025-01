V Mestni galeriji Nova Gorica razstava fotografov mlajše generacije

Nova Gorica, 24. januarja - Mestna galerija Nova Gorica v letošnje leto vstopa s skupinsko razstavo Menjave / Wind of change, s katero predstavlja fotografe mlajše generacije. Sodelujoče avtorje Jošta Franka, Terezo Kozinc, Andreja Lamuta, Nika Erika Neubauerja, Saro Rman in Lucijo Rosc je izbral likovni kritik in kurator razstave Brane Kovič.