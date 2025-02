Fajon v nedeljo znova na bližnjevzhodno turnejo

Ljubljana, 1. februarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon v nedeljo začenja novo bližnjevzhodno turnejo, med katero bo obiskala Jordanijo in Libanon ter verjetno tudi Sirijo, če bodo to dopuščale varnostne razmere. V okviru turneje se bo sestala s številnimi predstavniki oblasti ter se zavzela za krepitev varnosti in stabilnosti v regiji, je sporočilo zunanje ministrstvo.