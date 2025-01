Apple povečal četrtletni dobiček

New York, 31. januarja - Ameriški tehnološki velikan Apple je v zadnjem četrtletju lanskega leta čisti dobiček medletno povečal za sedem odstotkov na 36,3 milijarde dolarjev. Prihodki podjetja so kljub padcu prodaje pametnih telefonov iPhone porasli za štiri odstotke na 124,3 milijarde dolarjev, so sinoči objavili v Applu.