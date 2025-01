Apple ni več vodilni na trgu pametnih telefonov na Kitajskem

Peking, 19. januarja - Tehnološki velikan Apple je lani izgubil prevlado na kitajskem trgu pametnih telefonov, so pokazali najnovejši podatki tržnoanalitske družbe Canalys. Apple je zasedel tretje mesto s 15-odstotnim tržnim deležem in tako zaostal za lokalnima tekmeca Vivo in Huawei, poroča francoska tiskovna agencija AFP.