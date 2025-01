Na Otoku preiskava konkurenčnosti Applove in Googlove tehnologije na mobilnih napravah

London, 23. januarja - Velika Britanija je danes sprožila preiskavo konkurenčnosti tehnologije, ki jo pri mobilnih napravah uporabljata ameriška tehnološka velikana Apple in Google. Britanski urad za konkurenco in trge (CMA) bo preučil "mobilne ekosisteme", ki vključujejo operacijske sisteme, trgovine z aplikacijami in brskalnike.