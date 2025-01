Rast BDP v ZDA lani po prvi oceni 2,8-odstotna

Washington, 30. januarja - ZDA so leto 2024 po prvi oceni sklenile z 2,8-odstotno rastjo bruto domačega proizvoda (BDP), potem ko so imele leto pred tem 2,9-odstotno gospodarsko rast, je danes objavilo ameriško ministrstvo za trgovino. K rasti je pripomogla potrošniška in javna poraba. V zadnjem lanskem četrtletju je bila rast BDP v medletni primerjavi 2,3-odstotna.