Leto 2025: Rast gospodarstva bo po napovedih zmerna

piše Barbara Dovč

Ljubljana, 29. decembra - Slovenska gospodarska rast se bo prihodnje leto po napovedih analitskih ustanov povzpela na okoli 2,5 odstotka in ostala na tej ravni tudi v naslednjih letih. Negotovosti za uresničitev napovedi so povezane z geopolitičnimi in gospodarskimi razmeri v mednarodnem okolju ter strukturnimi izzivi domačega in evropskega gospodarstva.