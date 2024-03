ZDA ob koncu lanskega leta s 3,4-odstotno gospodarsko rastjo

Washington, 28. marca - ZDA so v zadnjem lanskem trimesečju beležile nekoliko višjo gospodarsko rast od prvotnih ocen. Potem ko je ministrstvo za trgovino v prvi in drugi oceni poročalo o 3,2- oz. 3,3-odstotni medletni rasti BDP, so v današnji tretji oceni številko zvišali na 3,4 odstotka.