Večer o stavki operaterjev na številki 112 (29. 1.)

Maribor, 28. januarja - Jana Juvan v komentarju Klic v sili piše o stavki operaterjev na številki 112. Avtorica opozarja, da izhodiščne plače dispečerjev v centrih za zaščito in reševanje v novi plačni reformi niso izenačene z izhodiščno plačo zdravstvenih in gasilskih dispečerjev. Izpostavlja tudi njihovo stavkovno zahtevo o dostopu do posnetkov klicev.