Delo o pomanjkanju kadra v trgovinah (28. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Maja Grgič v komentarju Iskanje bližnjice do cenejših delavcev piše o pomanjkanju kadra v trgovinah. Trgovinska zbornica Slovenije je vlado pozvala, naj povečajo število ur dela za upokojence in uvrstijo trgovine med sezonsko dejavnost. Avtorica meni, da si bolj kot redno zaposlene, trgovine želijo bližnjice do cenejših in fleksibilnejših kadrov.