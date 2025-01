Dnevnik o dolgotrajnih sodnih postopkih (28. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Peter Lovšin v komentarju Dolgih sedem let piše o sedem let dolgem sodnem postopku v zvezi z domnevno goljufijo v škodo EU. Meni, da razlogi sodišča kažejo realne in sistemske težave slovenskega pravosodja. Sodniki so namreč, še preden so se lotili dokaznega gradiva in razpisali glavno obravnavo, zapustili svoje delovno mesto za boljšo priložnost.