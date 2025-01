V Španiji razbili obsežno mednarodno mrežo tihotapcev kokaina v Evropo

Haag/Madrid, 24. januarja - Španska policija je v sodelovanju z Europolom razbila obsežno mednarodno mrežo tihotapcev kokaina v Evropo s sedežem v Barceloni. V okviru preiskave so zasegli več kot 7,2 tone kokaina in šest milijonov evrov gotovine, v Španiji pa prijeli 25 osumljencev, ki so sodelovali v distribuciji kokaina v EU in pranju denarja, je danes sporočil Europol.