Pri potnikih na letališču Bruselj-Zaventem letos zasegli že več kot tono kokaina

Bruselj, 18. decembra - Pri potnikih, ki so se izkrcali na letališču Bruselj-Zaventem, so letos zasegli že več kot tono kokaina, kar je petkrat več kot lani. Potrojila se je tudi količina zasežene konoplje, so danes sporočili belgijski carinski organi. Trend so označili za zaskrbljujoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.