Europol opozarja na inovativno novačenje mladih za kriminal

Haag, 12. novembra - Evropski policijski urad Europol je danes izdal obvestilo za obveščevalne službe o novačenju mladoletnikov v kriminalnih mrežah. V njem jih seznanja, kako kriminalne organizacije z uporabo kodiranih sporočil, žargona in taktik igrifikacije prek spleta nagovarjajo in novačijo mlade za izvrševanje hudih kaznivih dejanj, tudi izsiljevanje in umore.