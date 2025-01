V bližini Berlina novi ukrepi proti širjenju nalezljive slinavke in parkljevke med živino

Potsdam, 13. januarja - Oblasti v nemški zvezni deželi Brandenburg so odredile nove usmrtitve živine, da bi ustavili izbruh slinavke in parkljevke, ki so jo prejšnji teden odkrili med vodnimi bivoli. Na kmetiji v mestu Schöneiche severno od Berlina so za zakol določili 55 koz in ovc ter tri krave, je sporočila tiskovna predstavnica lokalne uprave v okrožju Oder-Spree.