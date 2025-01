Združeno kraljestvo zaradi izbruha slinavke prepoveduje uvoz živine iz Nemčije

London, 14. januarja - Združeno kraljestvo je z današnjim dnem prepovedalo uvoz nemškega goveda, prašičev in ovc, da bi preprečilo širjenje zelo nalezljive živalske bolezni slinavke in parkljevke. V Berlinu, kjer so prisotnost bolezni potrdili konec preteklega tedna, se medtem trudijo zajeziti izbruh virusa.