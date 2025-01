Jemenski hutijevci izpustili talce v znak podpore dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi

Sana, 22. januarja - Jemenski hutijevci so danes po lastnih navedbah izpustili posadko ladje Galaxy Leader, ki so jo zajeli leta 2023. Kot so pojasnili, z izpustitvijo talcev v dogovoru s palestinskim gibanjem Hamas želijo pokazati svojo podporo sporazumu o prekinitvi ognja v Gazi, ki je začel veljati v nedeljo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.