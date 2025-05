Slovenija, Španija, Irska in Norveška za uveljavitev rešitve dveh držav

Ljubljana, 28. maja - Slovenija, Španija, Irska in Norveška so se v danes objavljeni skupni izjavi znova zavezale uresničitvi rešitve dveh držav in načelu, da je le suverena palestinska država edina prava pot do trajnega miru v regiji. Mednarodno skupnost so ob tem pozvale, naj sledi njihovemu zgledu in prizna obe državi.