Golob in Sanchez za takojšnje končanje humanitarne katastrofe v Gazi

Madrid, 29. maja - Predsednik vlade Robert Golob in njegov španski kolega Pedro Sanchez sta danes po pogovorih v Madridu pozvala k takojšnjemu končanju humanitarne katastrofe na območju Gaze. Poudarila sta tudi, da Slovenija in Španija ob ruski invaziji podpirata Ukrajino ter se zavzemata za pravičen in trajen mir v državi.