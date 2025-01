Rudarski inšpektorji ugotavljajo okoliščine nesreče v Premogovniku Velenje

Ljubljana/Velenje, 22. januarja - Trije rudarski inšpektorji so začeli ugotavljati okoliščine ponedeljkove nesreče v Premogovniku Velenje, v kateri sta umrla dva rudarja, enega še pogrešajo. Ogledali so si del odkopa, kjer je prišlo do nesreče in delo rudarskih reševalcev Premogovnika Velenje. Inšpektorat posebnih varnostnih ukrepov še ni odredil.