Po nesreči v Premogovniku Velenje drugega pogrešanega rudarja našli mrtvega

Velenje, 22. januarja - Po ponedeljkovi nesreči v Premogovniku Velenje, ko je prišlo do vdora mokre gline v jami Preloge, so danes našli še drugega pogrešanega rudarja, ki nesreče ni preživel. Odkopavanje nasutega materiala še poteka, saj v rudniku pogrešajo še enega rudarja, enega pa so v ponedeljek našli mrtvega.