Pogrešanih rudarjev v Premogovniku Velenje še niso našli

Velenje, 22. januarja - Preostalih dveh pogrešanih rudarjev Premogovnika Velenje, kjer je v ponedeljek zvečer prišlo do hude nesreče, reševalcem še ni uspelo najti, so za STA davi povedali v rudniku. Tretjega so v ponedeljek našli mrtvega. Kot je v torek povedal generalni direktor rudnika Marko Mavec, sta rudarja ostala zakopana po vdoru mokre gline v jami Preloge.