Zveza slovenskih društev na Hrvaškem ustanovila gospodarsko združenje

Zagreb, 23. januarja - Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je nedavno ustanovila gospodarsko združenje Rast s sedežem v Varaždinu. Skrbelo bo za realizacijo projektov in distribucijo finančnih podpor, z njim pa želi zveza pomagati pripadnikom slovenske skupnosti in spodbuditi njen razvoj, je za STA povedala predsednica zveze Barbara Antolić Vupora.

V Zvezi slovenskih društev na Hrvaškem so se za ustanovitev posebnega združenja za gospodarstvo dejavnost po besedah predsednice odločili, ker hočejo pomagati pripadnikom slovenske skupnosti na Hrvaškem na podoben način, kot to počnejo v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

"Če pogledate druge strukture med pripadniki slovenskih skupnosti v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, boste videli, da tam niso dejavna samo kulturna društva, temveč da je mreža slovenskih organizacij veliko večja kot na Hrvaškem. Poleg kulturnih društev imajo tudi gospodarska združenja, šole, vrtce, knjižnice in športne organizacije," je dejala za STA.

Kot je poudarila Antolić Vupora, prihodnost zveze vidi v delovanju na vseh področjih življenja manjšine. "Na področju športa smo se odločili pristopiti v zamejsko športno koordinacijo, sčasoma pa nameravamo ustanoviti tudi društvo. V Prezidu medtem že obstaja kmetijsko-izobraževalna skupnost, maja pa bomo odprli vzorčno kmetijo, kar je velika pridobitev in napredek," je pojasnila.

V slovenskih kulturnih društvih na Hrvaškem je po njenih navedbah dejavnih manj kot 30 odstotkov pripadnikov slovenske skupnosti, gre pa predvsem za starejše. Z novim združenjem želi zveza pristopiti tudi do tistih, ki trenutno niso dejavni, so pa zelo veliki potencial za pomoč in razvoj manjšine.

Slovensko ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ima v koordinaciji z uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu program za izboljšanje ekonomskega položaja pripadnikov slovenske narodne skupnosti. Na Hrvaškem se je na razpise v okviru programa doslej prijavljala zveza. Odslej se bo na razpise prijavljalo društvo Rast, zveza pa ga bo pri tem podpirala in nadzorovala njegovo delovanje.

Združenje Rast je že pozvalo pripadnike slovenske skupnosti, naj prijavijo projekte. "Če imate v svoji družini in okolju podjetnike ali Slovence s podjetniško ambicijo v katerikoli gospodarski panogi, prosimo, da čim prej sporočite osnovne podatke o zadevi in projektu," so sporočili iz združenja. V poštev pridejo tako že obstoječa podjetja in obrti kot nove ideje, Antolić Vupora pa je za STA izrazila upanje, da bodo pripadniki slovenske skupnosti prepoznali ponujene možnosti.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je oktobra lani na konferenci v Zagrebu predstavilo program spodbud za zamejske podjetnike. Štiriletni program (2025-2028) spodbujanja gospodarstva slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem, v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji je skupno vreden deset milijonov evrov, med ključnimi ukrepi pa bodo spodbude za gospodarske in turistične investicije ter financiranje zamejskih organizacij, ki bodo izvajale program.

Na Hrvaškem poleg društva Rast deluje tudi SLO CRO Poslovni klub, ki se je pred časom preimenoval v Slovensko-hrvaško gospodarsko zbornico. Zbornica je tako kot zveza tudi podpisnik zamejske gospodarske koordinacije, ki je nastala konec leta 2022 z namenom medsebojnega povezovanja in sodelovanja slovenskih gospodarskih organizacij v vseh sosednjih državah.