Šport, gospodarstvo in politika v Zagrebu z roko v roki

Zagreb, 20. januarja - Rokometna zveza Slovenije (RZS) bo s hrvaško zvezo (HRS) danes in v torek v Zagrebu priredila športno-gospodarski forum. Letošnji dogodek ima delovni naslov Navdih ne pozna meja, na njem bodo sodelovali številni najvidnejši obrazi iz političnega, gospodarskega in športnega življenja v Sloveniji in na Hrvaškem.