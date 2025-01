Minister Han na športno-gospodarskem forumu v Zagrebu izpostavil vlaganje v mlade

Zagreb, 20. januarja - Povezovanje gospodarstva in športa ter vlaganje v mlade sta ključna za razvoj in uspehe v športu, so se danes na športno-gospodarskem forumu v Zagrebu strinjali gospodarski minister Matjaž Han in drugi udeleženci. Pri tem so kot posebej pomembno izpostavili sodelovanje države, ki bi vlaganja podjetij v šport lahko spodbudila z davčnimi olajšavami.