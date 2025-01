V Cankarjev dom vabi razstava o večplastnosti ustvarjalnega opusa Dušana Jovanovića

Ljubljana, 21. januarja - V Cankarjevem domu je do 7. marca na ogled prva pregledna razstava o življenju in delu dramatika in režiserja Dušana Jovanovića, ki sodi med največje slovenske režiserje, dramatike in gledališke reformatorje. Kot pokaže razstava, je bil Jovanovićev duh zaznamovan z vsestranskostjo, drznostjo, inovativnostjo, provokativnostjo in strastjo.