Dušan Jovanović - maestro sodobnega gledališkega jezika

pripravilo uredništvo za kulturo

Ljubljana, 1. januarja - Na zadnji dan leta 2020 se je v 82. letu starosti poslovil Dušan Jovanović, eden vidnejših slovenskih ustvarjalcev in intelektualcev. Napisal je obsežen opus dramskih del, ki se razteza prek družbeno-angažiranih do intimno-izpovednih tem. V Slovenskem gledališkem muzeju so ga označili za maestra sodobnega gledališkega jezika.