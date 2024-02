Spominska knjižna zbirka Dušana Jovanovića za dijake in ostale ljubitelje gledališča

Ljubljana, 13. februarja - Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji so danes slavnostno odprli spominsko knjižno zbirko velikana slovenskega gledališča, dramatika, režiserja, pisatelja in esejista Dušana Jovanovića. Zbirko sta šoli podarila gledališka in filmska igralka, njegova življenjska sopotnica Milena Zupančič in njuna hčerka Maša Jovanović.