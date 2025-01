Ameriški umetnik Jeff Koons praznuje 70 let

Ljubljana, 21. januarja - Ameriški umetnik Jeff Koons je danes dopolnil 70 let. Njegova dela, med katerimi so velikanski pisani psi iz balonov, košarkarske žoge v akvarijih ali porcelanast kip leta 2009 preminulega Michaela Jacksona v naravni velikosti, so za nekatere velika umetnost, za druge banalen kič. A ne glede na vse je z njimi zaslovel in tudi obogatel.