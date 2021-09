V Katarskih muzejih velika retrospektiva Jeffa Koonsa

Doha, 15. septembra - V Katarskih muzejih napovedujejo prvo retrospektivo ameriškega umetnika Jeffa Koonsa na območju Perzijskega zaliva, je pisala katarska tiskovna agencija QNA. Razstavo Jeff Koons: Lost in America bodo odprli 21. novembra v sklopu letošnjega leta kulture, zaznamovanega s povezavo Katarja in ZDA. Na ogled bo do 31. marca v prostorih Galerije Al Riwaq.