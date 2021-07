Guggenheim Bilbao v kampanjo za restavracijo Koonsovega Puppyja

Bilbao, 14. julija - V muzeju Guggenheim Bilbao so zagnali kampanjo za množično financiranje, da bi zbrali 100.000 evrov za restavracijo skoraj 13-metrskega kipa Višavskega terierja ameriškega umetnika Jeffa Koonsa, ki že 24 let stoji pred vhodom v muzej, poroča britanski The Guardian. Zunanjost kipa sicer redno vzdržujejo, problemi pa nastajajo v konstrukciji.